Anstoß zu Kreativität

Zum Artikel „Wie das Rathaus-Center abgerissen wird“ vom 21. Mai:

So bedauerlich der Abriss ist, kann er auch Anstoß für Kreativität sein, wie ich mit meiner Zeichnung zeige. In Anlehnung an Banksy hoffe ich, dass die bewusst herbeigeführte Zerstörung zu einer Wertsteigerung für Ludwigshafen führt.

Vielleicht kann mein Laien-Kunstwerk aber auch Anregung für echte Künstler sein, Kunstwerke zu schaffen, die im Rahmen des Abrisses für soziale Zwecke versteigert werden können: Der eigentlich traurige Abriss würde zu einem sozialen Happening.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3lAvblR