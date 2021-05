Annalena wird Helena

Zum Kommentar „Grüner Zeitgeist“ vom 8. Mai:

Es gibt ihn ja noch, den gerne provozierenden Kommentator im „MM“. Er erklärt uns, warum der grüne Zeitgeist kein Fabelwesen ist, sondern eine politische Haltung. Das mag so sein, ändert aber nichts an der Unberechenbarkeit, die ein „Geist“ so in sich hat. Erinnern wir uns an „Aladin und die Wunderlampe“, wo der Geist den Aladin beschwört: „Lass mich frei, ich erfülle Dir alle Deine Wünsche.“ Und als er darauf einging und seinen Fehler erkannte, bekam er ihn nicht mehr zurück in seine Lampe.

Statt Aladin könnte jetzt Annalena den Geist aus der Flasche lassen, wenn man sie denn lässt. Machen wir uns nichts vor, was die Grünen mit uns vorhaben, wenn sie an die Macht kommen, sind keine Wunder, sondern Einschränkungen und Vorschriften, koste es, was es wolle.

Walter Serif meint, Annalena Baerbock sei so populär, weil sie glaubwürdig die politische Agenda ihrer Partei vertritt. Mitnichten, Annalena Baerbock ist nur die Frontfrau, um insbesondere junge Wähler zu blenden, sie glauben zu machen, dass ihre Zukunft ohne die grünen Heilsversprechen düster aussieht. Die eigentlichen, grünen Strippenzieher wären dafür ungeeignet.

Geist nicht aus Flasche lassen

Es gibt noch eine grüne Vorzeigefigur, Herrn Winfried Kretschmann, unseren Ministerpräsidenten. Es muss niemand glauben, dass seine grünliberale Politik von den Bundesgrünen übernommen wird. Wenn CDU und FDP sich jetzt nicht besser positionieren und präsentieren, dann werden wir im September in einer „Öko-Diktatur“ aufwachen. Damit das nicht passiert, müssen wir uns alle einen klaren Blick bewahren und nicht den Geist aus der Flasche lassen.

Was Frau Baerbock betrifft, schlage ich vor, sie anstatt für deutsche Politik besser in Brüssel für griechische Belange einzusetzen, denn dort ist sie eine Wunschkandidatin. Gelesen dieser Tage im „MM“, die „Griechen hoffen auf Baerbock“. Machen wir aus Annalena eine Helena für die Griechen, bevor sie, in bundesdeutscher Verantwortung, womöglich den Griechen die erwünschten Reparationsmilliarden zusichert und im Gegenzug noch größere Kontingente von Armutsmigranten abnimmt. Beides entspricht grüner Weltanschauung von Frau Baerbock.

