An Verpflichtung erinnern

Zum Artikel „Ein Stück Radschnellweg“ vom 29. Juli:

Ein Radschnellweg (RSW) im Landschaftsschutzgebiet? Der Verband Region Rhein Neckar VRRN hat im Juni 2019 eine Machbarkeitsstudie zum RSW Abschnitt Käfertaler Wald veröffentlicht. Darin präferiert er eindeutig die Führung des RSWs entlang der OEG, wo der Trassenbau mit relativ geringem Waldschaden möglich wäre. Die Stadt Mannheim zog jedoch eine Streckenführung nördlich der Alten Viernheimer Straße durch den südlichen Käfertaler Wald und durch das streng geschützte Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) planerisch vor.

Entscheidung schien offen

Die Entscheidung schien im Sommer 2019 zumindest noch offen zu sein. Nun präsentiert der „MM“ in einem Artikel mit Landkarte den RSW-Verlauf bis Weinheim. Leider fehlt auf der Karte die OEG-Strecke, die dem Betrachter die Orientierung wesentlich erleichtert hätte. Dennoch ist die Streckenführung nördlich der Alten Viernheimer Straße – also durch Wald und FFH-Gebiet – zu erkennen. Auch wenn es bis zum Bau dieses Streckenabschnitts noch einige Jahre dauern wird, sollten sich die Verantwortlichen an ihre stets vorgetragene Selbstverpflichtung zu Natur- und Umweltschutz erinnern.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3OQYaht