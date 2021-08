An Tierschutz denken

Zum Artikel „Weiterer Widerstand gegen Windkraft-Pläne in Mannheim“ vom 5. August:

Mit großer Bestürzung und Empörung haben wir den Artikel zur Kenntnis genommen, uns fehlen die Worte. Wir sind vor allem empört, dass die MVV ihr Hauptaugenmerk auf das Rheinufer an der Friesenheimer Insel legt. Hat man noch nicht wahrgenommen, dass sich in unmittelbarer Nähe das Tierheim befindet? Sollen die Tiere dort unaufhörlich dem Infraschall ausgesetzt sein? Wie kann man nur so unsensibel planen. Auch die armen Tiere haben ein Recht auf Tierschutz, ebenso wie die Vögel. Klimaschutz kann nicht auf Kosten von Tierschutz gehen.

Wir hoffen, dass sich noch viele Tierschützer gegen dieses Vorhaben stellen werden, das diese Sache nicht zustande kommt.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3yGUJT6

