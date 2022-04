Ampel vergessen?

Zum Artikel „Fahrspur gesperrt“ vom 19. April:

Die Bauarbeiten an der Auffahrt zur Konrad Adenauer Brücke, stellen derzeit eine erhebliche Behinderung dar. Nachdem nun auch noch die Zufahrt zum Lindenhof und den Mannheimer Süden über die B 36 bis zum 2. Juni durch die Rheinvorlandstraße geleitet wird. Nun ist es äußerst ärgerlich, dass an der Einmündung Rheinvorlandstraße auf die B 36 die Ampel weiterhin mit Rot und Grünphasen geschaltet ist, obwohl dort kein weiterer Verkehr auf die B 36 geleitet wird, das heißt Fahrzeuge werden auf freier Straße gestoppt, ohne ersichtlichen Grund. Dies verursacht unnötige Staus, sowie vermehrten CO2-Ausstoß durch Fahrzeuge, die im Leerlauf in Betrieb sind. Ich hoffe, dass die Abschaltung der Ampel nur vergessen wurde.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/37NOox4