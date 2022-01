Alternativen aufzeigen

Zum Artikel „Revolutionär pragmatisch“ vom 3. Dezember:

Angela Merkels Kanzlerschaft ist Geschichte. Ob dies auch für die politische Doktrin der Alternativlosigkeit gilt, muss sich erst noch zeigen. Die Politik der Alternativlosigkeit hat der Demokratie wahrscheinlich mehr geschadet, als wir jetzt erahnen können. Alternativlos, das klingt so rational, so einleuchtend, so konsensfähig, ist aber in Wirklichkeit ein warnender Hinweis auf Lähmung, auf Erstarrung, auf Dogmatismus.

Es gibt genug real existierende Probleme, die in ihrer Brisanz als Untergangsszenarien postuliert werden, deren Lösung schon jetzt angeblich alternativlos ist, was für viele nichts anderes als unbezahlbar heißt. Wir dürfen das Attribut alternativlos nicht akzeptieren, denn es ist die ureigenste Natur, Sache und Aufgabe von Politik, Alternativen aufzuzeigen. Alternativen und eben nicht Alternativlosigkeit müssen wieder das Ziel politischen Denkens werden und im Zentrum politischen Handelns stehen.

Behörden genügen

Wenn Entscheidungen prinzipiell als alternativlos akzeptiert werden, brauchen wir Politik nicht mehr. Dann genügen Institute, Behörden und Verwaltungen und das will man selbst in seinen kühnsten Träumen nicht wahr werden lassen – wie man in der aktuellen Krise immer wieder sieht.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3edQwhd