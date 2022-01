Zum Artikel „Ringstraße kommt vorerst nicht“ vom 30. Dezember:

Keine Wahl, ohne dass diese Umgehungsstraße dem Wahlvolk in Heddesheim wie ein Orakel vorgebetet wird. Und die Vorbeter suggerieren dem Wahlvolk, dass man sie nur wählen muss, dann kommt die Umgehung. Und seit über 30 Jahren kommt aus dem Verkehrsministerium die immer gleiche, durch viele Untersuchungen belegte Antwort, dass Heddesheims Verkehrsaufkommen leider nicht so hoch sei, um in den Gesamtverkehrsplan aufgenommen zu werden.

Welche Verschwörungstheorie die Leimener Bürgermeisterin umtreibt und warum sie bekannte Fakten außer Acht lässt, bleibt wohl ihr Geheimnis. Wahlhilfe für den FDP-Kandidat wäre eine Antwort. Da wir bis 2035 auf die Umgehung warten müssen, könnten wir doch in der Zwischenzeit eine andere Alternative in Betracht ziehen: Alle Parteien wollen doch mehr Tempo bei den erneuerbaren Energien, wie wäre es, wenn wir den Heddesheimer Straßenring in Windparkring umwidmen. Der süd-westliche Teil wäre besonders gut geeignet, denn hier geht immer Wind.

Lasst uns jetzt Windräder bauen und später, wenn wir endlich das hohe Verkehrsaufkommen haben, das wir brauchen, die Straße dazu. Wir können uns hier nicht ewig vor der Verantwortung für den Ausbau der erneuerbaren Energien drücken und nach dem Sankt-Florians-Prinzip verfahren. Das wäre innovativ, denn nur so können wir den Ausstieg aus Atom und Kohle schaffen. Auch der Entrüstungssturm über diesen Leserbrief könnte viele Windräder antreiben.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3qJo38E