  Alte Geräte nicht gefragt

Zum Artikel „Ältere Geräte fit machen für Online-Unterricht" vom 18. Februar:

Herr Müller gibt sich vergebliche Liebesmühe, das ist meine Erfahrung in Sachen Alte-PCs-Herrichten. Man will die nicht. Dabei zeugt die Aussage des Gesamtelternbeirats (GEB), man wolle „Technik, die von vornherein lauffähig“ sei, von gesundem Nichtverstand. Ebenso die Aussage, Mindestvoraussetzungen müssten erfüllt sein, damit die Geräte für Online-Unterricht geeignet sind.

Ja was glauben die „Experten“ im GEB denn, was Herr Müller da in seiner Freizeit so „zusammenbastelt“? Wenn etwas nicht funktioniert, so sind es genau die vom GEB favorisierten Geräte: Windows als Betriebssystem, alles muss lizenziert sein, alles kostenpflichtig, jedes einzelne Programm, das aufgespielt werden soll, ist ebenfalls kostenpflichtig und lizenziert registriert.

Linux kostenfrei

Dazu benötigt werden Virenprogramme, ebenfalls kostenpflichtig. Popupfenster mit Werbung und Update-Aufforderungen verhindern jegliche Produktivität. Dass es ein Linux gibt, das kostenfrei ist, lizenzfrei kopiert werden darf, mit Hunderten Programmen aufwarten kann, die mindestens so gut sind wie jene kostenpflichtigen, davon wissen die meisten Leute gar nichts. Microsoft sorgt dafür, dass das so bleibt.

