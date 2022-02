Alleiniger Fokus auf Radfahrer zu kurz gegriffen

Zum Artikel „Radelt Mannheim wirklich vorne mit?“ vom 25. Januar:

Dankenswerterweise greift der „MM“ den „Fahrrad-Monitor“ in einem Artikel noch einmal auf. Zu dem Artikel und auch dem Kommentar von Frau Ball sind jedoch einige Anmerkungen erforderlich. Klar ist, auch den innerstädtischen Verkehr ökologisch und möglichst klimaneutral neu zu organisieren, ist gewiss ein lohnenswertes Ziel. Den Fokus hierbei aber allein auf die Fahrradfahrer zu legen, ist insgesamt gesehen zu kurz gegriffen. Zumal im Zuge der fortschreitenden Elektrifizierung künftig Elektroautos ebenso durch die Stadt fahren werden wie Elektrofahrräder.

Da ist ein Unterschied in den Emissionen nicht zu erkennen und ein Autofeindbild kann daher sicher nicht aufrecht erhalten werden. Zum Autofeindbild gehört auch, dass Frau Ball meint, die Autofahrer würden nichts zur Finanzierung der öffentlichen Flächen für ihre Nutzung beitragen. Das ist natürlich irrig. Die Autofahrer finanzieren mit der Mineralölsteuer, die noch einmal mit der Mehrwertsteuer obendrauf besteuert wird, sehr wohl ihre Fahrwege. Die Fahrradfahrer dagegen zahlen keinen Cent für „ihre“ rot angemalten Fahrradstraßen und Fahrradwege.

Wenn man den Zahlen des Fahrrad-Monitors glauben darf, legen die Mannheimer Fahrradfahrer „an einem Werktag“ durchschnittlich 1,5 Kilometer mit ihrem Zweirad zurück. Das kann man auch locker zu Fuß gehen. Da fragt man sich, ob die Millioneninvestitionen überhaupt erforderlich sind für diese anderthalb Kilometer.

Dann werden die eigens vom Steuerzahler bezahlten Fahrradwege noch nicht einmal genutzt. Die sogenannten ökofreundlichen Radler bevölkern Fußwege, Fußgängerzonen, Zebrastreifen und fahren überall dort, wo sie nichts zu suchen haben und wo es nach der Straßenverkehrsordnung auch ausdrücklich verboten ist. Sie sind inzwischen regelrecht zu einer urbanen Plage geworden. Als Fußgänger habe auch ich das Recht, mich unbeschwert, sicher, unbedrängt und auch ungefährdet im öffentlichen Verkehr zu bewegen.

Zu Mannheim gehört aus wirtschaftlichen Gründen natürlich auch ein autofreundliches Verkehrskonzept, allein schon weil Mannheim als Ober- und Einkaufszentrum und als reizvolles Tourismus- und Tagungsziel ohne Autozufahrtsmöglichkeiten in die Innenstadt und damit zu den Hotels nicht denkbar ist. Die Stadt allein für Fahrradfahrer zu erschließen, macht keinen Sinn.

Die Fußgänger, die Flanierer, die Leute, die einfach nur gemütlich bummeln wollen, gehören auch zum Flair und Charme einer Stadt wie Mannheim. Darunter sind auch Touristen. Sie wollen nicht ständig von Radlern behelligt und umkurvt werden. Und die immer wieder angeführten Sicherheitsaspekte gelten auch für Fußgänger. Sie sind die schwächsten Glieder im Verkehr, nicht die Fahrradfahrer. Und die geringsten klimaschädlichen Emissionen hinterlassen die Fußgänger. Sie verbrauchen auch keine Ressourcen wie Fahrradfahrer für ihr Vehikel.

Die Stadt Mannheim ist hier gefordert. Nicht nur die „Fahrradstadt“, auch die fußgängerfreundliche Stadt muss organisiert werden, damit der Charme und die Erlebnisfreude in der Stadt erhalten bleiben.

Es ist doch recht leicht, den Mannheimer zu veräppeln. Mannheim – Fahrradstadt! Verwundert reibt man sich die Augen: Potempkinsche Dörfer? Des Kaisers Neue Kleider! Was haben wir als Kinder gelacht. Allmählich vergeht uns das Lachen: Mannheim auf dem drittletzten Platz.. Wer kommt schon gern nach Mannheim? Aber was’n echter Mannemer ist, der lässt sich nicht verulken, was Karl? Was, Detti?

