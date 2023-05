Alleingänge nicht zielführend

Zum Debattenbeitrag „Wie gelingt zukunftsfähiges Wirtschaften, Frau Beck und Herr Buddemeier?“ vom 22. April:

Die theoretischen Ansätze sind nachvollziehbar, gleichwohl trifft es nicht den zeitnahen, umsetzbaren Kern zur Realisierung. Evolution, es ist ein Teil davon, war schon stets ein Prozess, der sich zügiger, mal verhaltener fortsetzte. Alles ist letztendlich Experience, auf Erfahrung der Vergangenheit begründet.

Insofern ist reine Theorie simpler als praktische Umsetzung. Aus Erfahrung weiß ich, dass sehr wohl darauf geachtet wird, dass Prozesse unter anderem Bausteine implizieren: normativ, strategisch und operativ, um Ressourcenverbrauch zu minimieren oder zu substituieren. Entscheidungen wurden sozialverträglich getroffen, nicht vorwiegend nach dem Stakeholder-Gedanken der Gewinnmaximierung. Geschweige denn, wie die Autoren es antizipieren, asozial „gefrönt“. Gleichwohl bedarf es, um sozial/Gesellschaft immanent zu sein, Profite zu generieren – nachhaltig – , die die Transformation, bis hin zur Dekarbonisierung und C02-neutralen Welt, manifestieren.

Binnen weniger Jahre Umsetzungszeiträume zu fabulieren, die keineswegs zielführend wirken, verfehlen das originäre Ziel. Es wird nicht dazu beitragen, dass Nachhaltigkeit Bürger in „ein gemeinsames Boot“ bringt, eher den Erfolg minimiert. Die extremen Kosten, die in Deutschland durch Stilllegungen von Kraftwerken in kurzer Zeit mit anderen paternalistischer Eingriffen, Unternehmen/Bürgern oktroyieren, zeigen sich kontraproduktiv; tragen eher zu gesellschaftlichen Verwerfungen bei. Es polarisiert Generationen und birgt Gefahr, dass aus stabilen liberal-demokratische Parlamentsstrukturen, sich eine autokratische Planwirtschaft den Weg bahnt.

Unbestritten ist, dass Ökonomie der Zukunft innerhalb planetarischer Grenzen zum Wohle aller Menschen – global – gestaltet werden sollte. Doch „Pläne/Populismus“, sind keine Erfolgsgaranten, genauso wenig wie unstrukturiertes Regieren. Ideologie und Dogmatik sollten in dieser komplexen Gemengelage durch Sachverstand ersetzt werden: und zwar nachhaltig. Bloß so kann Transformation zur C02-neutralen Gesellschaft gelingen und der Klientel-Politik Einhalt geboten werden.

Nationale Alleingänge wirken nicht zielführend und verzerren den globalen Wettbewerb – auch für die Zukunft.

