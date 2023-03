Alle sollten an Kosten beteiligt werden

Zum Artikel „Kassenpatienten: Lauterbach gegen höhere Selbstbeteiligung“ vom 22. Februar:

Nachdem Herr Professor Raffelhüschen eine „Rakete“ nach der anderen zu unseren Sozial Systemen abfeuert (Reduzierung des Rentenniveaus, Rente mit 70, Beamte passen nicht ins Rentensystem, 2000 Euro Selbstbeteiligung für Kassenpatienten), wäre interessant zu lesen, was er als Wirtschaftswissenschaftler und ausgewiesener Rentenexperte zu folgendem solidarischem Ansatz meint: Alle beteiligen sich an den Kosten für versicherungsfremde Leistungen bei der RV wie der KV! (West-Ost Transfer, Waisenrente, Mütterrente, ALG II, KV für Flüchtlinge Mutterschaftsgeld, Haushaltshilfen, usw.)

Denn bisher werden all diese Kosten ausschließlich den gesetzlich Versicherten aufgebürdet. Frei nach dem Motto, die Sozialkassen dürfen nach Belieben geplündert werden, aber die PKV wie Pensionen sind tabu! Warum eigentlich? Wie kürzlich im „Focus“ unter dem Titel Eine Rentenversicherung ohne Beamte „ist natürlich Unsinn“ zu lesen, gibt es durchaus Rentenexperten, wie Erik Türk, die eine komplett andere Meinung vertreten. Wenn man allein an die jährlichen Verwaltungskosten der > 40 Privaten KV denkt, müsste dem Ökonomen Raffelhüschen doch täglich der Hut hochgehen. Aber nichts zu all dem ist von Ihm zu hören, denn dann müsste ja auch er sich künftig, wie auch Politiker, Beamte, Selbstständige, Spitzenverdiener etc, an diesen gesamtgesellschaftlichen Kosten beteiligen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3YrTsva