Alle Platten ausgetauscht

Zu dem Artikel „Seiner Zeit voraus“ vom 30. August:

Ich lobe die Verfasserin ob ihres Mutes, sich der Dachführung anzuschließen! Anfangs sicherlich etwas unsicher überkam sie schnell das erhebende Gefühl, das sie so eindrucksvoll wiedergibt. Gewonnen hat den Wettbewerb allerdings nicht Günter Behnisch, sondern das Planungsbüro „Behnisch und Partner“. Unter den Partnern war dann Fritz Auer (später Prof. an der TU in München) der maßgebende Mann.

Neben Prof. Frei Otto, der mit seinen Mitarbeitern am Institut für leichte Flächentragwerke an der TU Stuttgart wesentlichen Anteil am Gelingen hatte, sollte das Büro Leonhard und Andrä, ebenfalls in Stuttgart beheimatet, erwähnt sein. Darüber hinaus haben viel „kleine“ Leute zum Teil maßgebende Beiträge geleistet. So hat der Werkmeister des Plexiglas-Zulieferers Hanstein „erfunden“, wie man Löcher in die Platten einbringen kann, um sie auf dem Seilnetz befestigen zu können.

Der Hinweis, dass die Plexiglasplatten sich „mit der Zeit milchig einfärben“, trifft nicht zu. Das wissen die heutigen Erklärer bei der Dachbegehung offensichtlich nicht. Wie bei jedem Bauvorhaben mussten auch bei diesem besonderen Bauwerk die Vorschriften der Bayerischen Bauordnung beachtet werden, so auch die des Bandverhaltens der Baustoffe. In der Baugenehmigung war festgelegt, dass die Dacheindeckung „schwerentflammbar“ sein musste. Polymethylmethacrylat (PMMA), Handelsname von Röhm „Plexiglas“, ist „von Hause aus“ jedoch nur „normalentflammbar“. Da Chemieingenieure fast alles können, wurde ein Zusatzstoff untergemischt, womit „schwerentflammbar“ erreicht wurde.

Hauchdünnen „Schuppen“

Als bald nach den Spielen einzelne Platten „milchig“ wurden, suchten die Materialprüfer fieberhaft nach der Ursache. Auch hier hatte ein „kleiner“ Mitarbeiter bei Röhm den entscheidenden Gedanken. Der Zusatzstoff wurde in Stahlfässern angeliefert, die innenseitig rostig waren. So gelangten winzig kleine Rostteile in die Mischung. Dadurch lösten sich bei Sonneneinstrahlung an der Oberfläche hauchdünne „Schuppen“ ab, die jedoch den Lichtdurchgang so veränderten, dass die Platten „milchig“ aussahen. In den 90er Jahren wurden deshalb alle Platten ausgetauscht. Die derzeit auf dem Dach befindlichen Platten werden nicht milchig.

Eingesandt von Dipl.-Ing. Wolfgang Lehmann, Rimbach, seinerzeit Mitarbeiter der Rheinhold & Mahla GmbH in Mannheim und Projektleiter für die Dacheindeckung des Zeltdaches.

