Abwechslung steigert Qualität

Zum Artikel „Grüne werfen Ortsvorsteher Rassismus vor“ vom 13. Januar:

Als gebürtige Ludwigshafenerin, die inzwischen in Mannheim lebt und 61 Jahre alt ist, kann ich die Entwicklung beider Städte beurteilen. Ich gratuliere dem Ortsvorsteher Günther Henkel zu seiner öffentlichen Warnung vor einer problematischen Situation auf dem Immobilienmarkt. Es handelt sich ja nicht nur um Kaufinteressenten wie in Friesenheim, die die erworbenen Häuser sogar für illegale Zwecke nutzen wollen. Es geht – wie etwa auch in der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen-Süd oder in der City von Mannheim deutlich zu sehen – ebenso um die, zwar legalen, aber das Stadtbild immer weiter negativ prägende Vermietungen von Ladenlokalen und Gaststätten.

Warum wohl existieren ausgerechnet am Mannheimer Marktplatz nur noch orientalische Lokale? Warum reihen sich in der Fressgasse immer mehr Asia- und Döner-Imbisse nahtlos aneinander? Warum hat die Mundenheimer Straße (ich bin in Ludwigshafen-Süd aufgewachsen) fast kein gutes Fachgeschäft mehr zu bieten? Was früher komplett anders war.

Selbstverständlich haben Hausbesitzerwechsel solche infrastrukturelle Eintönigkeit befördert. Nur allzu gerne haben aber einst alteingesessene Besitzer ihre teils stark vernachlässigten Gebäude an Meistbietende veräußert und sich nicht für die weitere Verwendung interessiert. Von daher ist Herrn Henkels Mahnung völlig richtig und notwendig. Wer ihn dafür kritisiert, läuft blind durch unsere Schwesterstädte.

Übrigens, selbstredend sollten auch Hausbesitzer ohne Migrationshintergrund bei Vermietungen nicht nur die zu erreichende Miete, sondern auch die Qualität der gesamten Geschäftswelt in der Straße oder am Platz im Blick haben. Abwechslung steigert nun mal diese Qualität. Gerade in der Gastronomie. Ich halte mich schon lange nicht mehr am Marktplatz auf, da ich keine Küche dieser Welt ständig essen will – und auch mal gerne ein Glas Wein trinke.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3Xl9SGe