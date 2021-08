Abriss wäre Schande

Zum Thema Parkhaus N 2:

Meine Familie und ich sind Bewohner der Mannheimer Innenstadt, wohnhaft in der Nähe des Parkhauses in N 2. Angelehnt an die Initiative „SOS Stadtbaum Mannheim“ plädieren wir für den Erhalt des Parkhauses, besonders wegen der vorbildlichen Begrünung, die einen bedeutenden Teil zur Luft- und Aufenthaltsqualität der Mannheimer Innenstadt beiträgt.

Besonders in der aktuellen Zeit, in der das Thema „Umwelt“ einen immer größeren Stellenwert einnimmt, wäre ein Abriss eine Schande! Es hat viele Jahre gedauert, bis der Baumbestand so gut gewachsen ist, zudem bietet er schon lange Vögeln und Insekten Lebensraum und Nahrung. Wir verweisen mit unserer dringlichen Bitte auch auf die „Begrünungsordnung für die Innenstadt von Mannheim“ vom 27. September 1988, die eine großflächige Fassaden- und Dachbegrünung im Rahmen der Stadtplanung fordert.

Leider wurde diese Begrünung bei vielen Neubauten der letzten Jahre kaum umgesetzt. Für den Bau der Stadtbibliothek könnte ein anderer zentraler Ort gefunden werden, zum Beispiel das ehemalige Kaufhaus in N 7. Wir bitten nochmals dringlich, im Namen der Umwelt und des Klimas, das Parkhaus mit dem tollen Baumbestand, der zudem eine Augenweide ist, zu erhalten, und rufen auch andere Bewohner und Gleichgesinnte zur Unterstützung des Projekts auf.

