14 Tage in eine Kita

Zum Artikel „Die selbstbewusste Grünenchefin“ vom 15. September:

Der Artikel über die neue Co–Vorsitzende der Grünen, Lena Schwelling, hat mich ziemlich wütend gemacht! Meiner Meinung nach misst sie mit zweierlei Maß! Einerseits riet sie als Vorsitzende der Grünen Jugend ihrer Mutterpartei „...grüne Besserwisserei und moralische Überheblichkeit abzulegen...“ andererseits maßt sie sich mal schnell den Satz an: „Wenn Erzieherinnen fehlen, müssen die Betreuungsgruppen halt ein paar Kinder mehr aufnehmen...“!

Was hat diese Frau in den vergangenen Monaten und Jahren gemacht? Als so politisch versiert, wie dargestellt erscheint sie mir nicht, wenn sie zum Beispiel den „Brandbrief“ einer Vielzahl der pädagogischen Hochschulprofessoren und – Leiter in Deutschland über den Kollaps der Kitabetreuung einfach unter den Tisch fallenlässt. Was weiß sie von Fachkräftemangel und „Burn out“ bei pädagogischen Fachkräften und Kitaleitungen?

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel "Roller"-Rapper im Gespräch Interview-Premiere: Apache 207 bricht sein Schweigen Mehr erfahren

Eine solche Aussage bewirkt, dass noch mehr Kolleginnen ihren Job an den Nagel hängen! Von wegen, strukturell, systemrelevant und wichtiger Job! Wertschätzung sieht anders aus!

Zurück in die 50er und 60er Jahre

Liebe Frau Schwelling, ich sag’ Ihnen mal was, aus meiner 30-jährigen Berufserfahrung: Wenn die Kitas zumachen, können zig Betriebe gleich mit schließen, da dann ihre Beschäftigten – vorwiegend die Frauen – wieder zu Hause am heimischen Herd stehen und ihre Kinder betreuen müssen und nicht der Wirtschaft und der Gesellschaft als Arbeitskräfte „dienen“ können. Die andere Variante, wir bekommen wieder die aus den 50er und 60er Jahren bekannten Bewahranstalten! 50 Kinder und eine Erzieherin, nix mit frühkindlicher Bildung, da herrscht dann wieder „Zucht und Ordnung“!

Wollen wir das? Ich nicht! Ich kann Ihnen nur empfehlen, arbeiten Sie mal 14 Tage in einer Kita, dann können wir weiter über das Thema, wie viele Kinder in einer Kitagruppe sein sollten, reden.