Zwischen zwei Welten

Es gibt viele gute Gründe, das Konstrukt RB Leipzig nicht zu mögen. Doch zwei Dinge musste man dem sächsischen Erstligisten stets lassen. Erstens: Der Club investierte sein Geld meist sinnvoll. Zweitens: Die Mannschaft verfolgte konsequent eine Spielidee, die typisch für das Fußball-Imperium von Red Bull ist. Gegenpressing und Umschaltspiel – so lautete die Doktrin, das taktische Schönheitsideal vom einst übermächtigen Ralf Rangnick. Er legte die Kernelemente des RB-Fußballs nicht nur fest, sondern gab sie vor. Und zwar überall. In New York. In Salzburg. Und auch in Leipzig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die sportliche Entwicklung gab ihm recht. Denn RB hatte Erfolg. In New York. In Salzburg. Und auch in Leipzig. Doch als Rangnick nicht mehr das Sagen hatte, brachte Julian Nagelsmann seine Ideen beim sächsischen Bundesligisten ein: mehr Kontrolle, mehr Ballbesitz. Auch das klappte ganz vorzüglich, nur wünschte sich RB vor dieser Saison eben die Rückkehr zur zuvor gelehrten Herangehensweise.

Die Trainerwahl mit Jesse Marsch war daher logisch, er hatte ja genau das gelernt. In New York. In Salzburg. Nur passt der Kader eben nicht mehr zu 100 Prozent zum ursprünglichen RB-Stil, für den auch ein Neuzugang wie André Silva kaum geschaffen ist. In Frankfurt profitierte er von den vielen Flanken und der hohen Strafraumpräsenz der Eintracht, seine 28 Saisontore resultierten eher nicht aus Umschaltmomenten. Mit ihm bekamen die Leipziger also einen echten Neuner, aber keinen Sprinter der Marke Timo Werner.

Insbesondere auch diese Personalie zeigt: Die Mannschaft ist gefangen zwischen zwei Fußball-Welten. Das macht die Arbeit für den neuen Trainer Domenico Tedesco nicht gerade einfacher.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2