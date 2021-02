  Zur Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt: Perspektiven bieten

Viele große Unternehmen aus der Region wollen ihre Belegschaften 2021 stabil halten – mitten in der schwersten Wirtschaftskrise seit langem ist das erst einmal eine bemerkenswerte Nachricht. Zumal darunter nicht nur Firmen sind, deren Geschäft von der Pandemie weitestgehend unberührt bleibt oder – wie beispielsweise beim Pharmakonzern Roche – sogar profitiert. Auch viele Unternehmen, die durch die Corona-Krise mit heftigem Gegenwind kämpfen müssen, verzichten bislang auf Personalabbau und Entlassungen.

AdUnit urban-intext1

Gründe dafür gibt es mehrere: Die Firmen wollen ihre Fachkräfte über die Krise retten, weil sie wissen, dass sie sie sonst im Aufschwung wieder mühsam suchen müssen. Zudem gab es in vielen Konzernen der Region schon in den letzten Jahren Abbauprogramme, um sich schlanker und effizienter aufzustellen. Ein üppiges Personalpolster haben die meisten also ohnehin nicht mehr. Und schließlich haben die Betriebe mit der verlängerten Kurzarbeit ein flexibles Mittel an der Hand, um auch monatelange Durststrecken ohne Entlassungen zu überbrücken. Das zeigt auch die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt. Nach wie vor puffert die Kurzarbeit dort das Schlimmste ab.

Trotzdem ist mit Blick auf bundesweit fast eine halbe Million Arbeitslose, die innerhalb der letzten zwölf Monate dazugekommen sind, natürlich alles andere als Euphorie angesagt. Bitter ist vor allem, dass die Langzeitarbeitslosigkeit wieder deutlich zugenommen hat.

Die Corona-Krise hat bisher vor allem geringqualifizierte Menschen den Job gekostet, Aushilfen zum Beispiel, in der Gastronomie oder im Handel. Sie werden es schwer haben, schnell wieder Arbeit zu finden, zumal gerade im Gastgewerbe der große Hammer womöglich noch bevorsteht. Diese Menschen brauchen eine Perspektive für sich und ihre Familien. Eine Perspektive jenseits von Hartz IV. Dafür braucht es zum Beispiel gute Weiterbildungsangebote – auch wenn es doppelt so aufwendig ist, sie in der Pandemie zu organisieren.