  Zu wenig genutzt

Die Gesundheitsämter – auch in Baden-Württemberg – kämpfen seit rund einem Jahr gegen das Coronavirus. Spitzte sich die Lage zu, waren die Mitarbeiter wegen der Wucht des Infektionsgeschehens oft überfordert. Dies gilt gerade bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen. Immerhin wurde versucht, den Personalmangel durch externe Unterstützung oder Umschichtungen innerhalb der Behörden zu bewerkstelligen.

Während dies gut gelang, verläuft ein anderer Bereich schleppend: Es dauert viel zu lange, bis die Software Sormas überall genutzt wird. Mit dem System können Corona-Kontakte digital erfasst und deutschlandweit von Behörden abgerufen werden. Wenn man überlegt, was heutzutage digital alles möglich ist, hört sich Sormas fast schon primitiv an. Immerhin wurde Sormas laut Landkreistag inzwischen überall im Südwesten technisch umgesetzt. Aber aktiv genutzt wird die Software nach wie vor nur von einer Minderheit der Ämter.

Trotz aller Kritik ist es gut, dass das Land den Bediensteten, für die es in den Gesundheitsämtern zuständig ist, die wegen der Bewältigung der Herausforderungen der Corona-Krise angefallenen Überstunden ausbezahlt. Dies sendet den Beschäftigten das Signal aus, dass sie die Politik im Blick hat. Denn auf die Mitarbeiter in den Ämtern wird wegen der steigenden Infektionszahlen in den nächsten Wochen wieder einiges an Arbeit zukommen.