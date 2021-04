Es sind Szenen, die einen ratlos zurücklassen. Wütend. Da lachen und tanzen rund hundert Menschen mitten in Berlin, mutmaßlich in Prenzlauer Berg, Seite an Seite, ohne Maske vor Mund und Nase, ohne Abstand. Sie singen: „Wir wollen alle wieder tanzen gehen. Und unsere Herzen zueinander drehen.“ Dazu Rasseln, Akkordeon, Gitarren. Viele teilen das Video im Internet, viele liken die illegale

...