  Zentral wie dezentral

Für ein kommunales Corona-Testzentrum spricht vieles, vor allem in innenstädtischer Lage. Dies schon deswegen, um den Lampertheimern ein verlässliches Angebot in einem Flickenteppich von Adressen unterbreiten zu können. Diese sind ohne digitale Navigationskünste oder lästige Aufenthalte in telefonischen Warteschleifen kaum ausfindig zu machen. Dezentrale Testangebote in Apotheken und Arztpraxen sollten nach Möglichkeit jedoch parallel aufrecht erhalten werden, um weniger mobile Mitbürger nicht zu benachteiligen.

Auch mit einem Testzentrum lässt sich das aggressive Infektionsgeschehen freilich nicht hintergehen. Der Sprecher der Lampertheimer Ärzteschaft, Dr. Walter Seelinger, warnt deshalb mit Recht vor stichprobenartigen Untersuchungen. Diese liefern allenfalls eine Momentaufnahme, die selbst noch trügen kann. Erst ein zweiter Test bietet ein höheres Maß an Gewissheit, dass das Virus tatsächlich nicht im Körper ist. Der Besuch einer Veranstaltung kann danach mit einem besseren Gewissen unternommen werden.

Schnelltests sind deshalb wichtiger Bestandteil einer Öffnungsstrategie, die nur dann einer dritten Pandemiewelle standhält, wenn Infektionsketten rechtzeitig unterbrochen werden können. Dass von zwei notwendigen Tests bislang nur der erste aus Bundesmitteln bezahlt wird, könnte sich hierbei als hemmend erweisen. Für dieses Berliner Versäumnis können die Kommunen nun aber nicht auch noch einstehen.