Dass der amerikanisch-russische Gipfel in Genf als großer Wurf in die Geschichtsbücher eingehen würde, hatte niemand erwartet. Sowohl das Lager von US-Präsident Joe Biden als auch das seines russischen Amtskollegen Wladimir Putin hängte die Latte niedrig. Spektakuläre Ankündigungen hatten sich in der Vergangenheit ohnehin nicht bewährt. So endete der von Barack Obama versprochene „Reset“ – der Neustart – der bilateralen Beziehungen als krachende Enttäuschung.

Dennoch läutete das Spitzentreffen am Genfersee eine Zeitenwende ein. Der Kuschelkurs zwischen Biden-Vorgänger Donald Trump und Putin wurde endgültig zu Grabe getragen. Die neuen Ziele sind wesentlich bescheidener: miteinander reden, Kontaktkanäle einrichten, gemeinsame Interessen und Unterschiede abgleichen. Das ist auch bitter notwendig. Denn die Atmosphäre zwischen Washington und Moskau war mächtig aufgeheizt. Biden hatte mit dem „Killer“-Vorwurf Richtung Putin und dem Wink mit „roten Linien“ eine beträchtliche Drohkulisse aufgebaut.

Der Kremlchef wiederum provozierte die USA im April mit einem massiven Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Und er machte mit seinem Vernichtungsfeldzug gegen die Opposition im eigenen Land klar, was er von der moralischen Fundamentalkritik des Amerikaners hält. Bidens proklamierten Wettstreit zwischen den westlich-liberalen Demokratien und den Autokratien lässt Putin schulterzuckend an sich abprallen.

Der US-Präsident ist allerdings kein Traumtänzer, sondern nüchterner Realpolitiker. Er weiß, dass autoritäre Regime nicht per Knopfdruck umgepolt werden können. Gleichwohl hat Biden recht mit seiner Ansage: Demokratien dürfen nicht jede Grenzüberschreitung dulden. Die Annexion der Krim durch Moskau ist ein Tabubruch, der mit scharfen Wirtschaftssanktionen beantwortet werden muss.

Das Gleiche gilt für Übergriffe wie die versuchte Vergiftung des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny 2020 oder den Berliner Tiergartenmord an einem Exil-Tschetschenen 2019.

Klartext und Abgrenzung sind das eine. Kooperation in einer vielfältig verflochtenen Welt ist das andere. Es macht keinen Sinn, ausschließlich auf die Isolierung Russlands zu setzen. Beim Kampf gegen die Corona-Pandemie und den Klimawandel muss das Land eingebunden werden. Zudem sind Washington und Moskau gleichermaßen an einer Beschränkung ihrer gewaltigen nuklearen Arsenale interessiert – möglichst unter Einbeziehung Chinas. Eine Neuauflage des Atomabkommens mit dem Iran steht ebenso auf der Agenda beider Regierungen wie das Ziel, die Machtübernahme der islamistischen Taliban in Afghanistan zu verhindern.

Zusammenarbeit auf diesen Feldern heißt nicht, die Augen vor den politischen Ambitionen des eiskalten Machtpolitikers Putin zu verschließen. Der Kremlchef will die EU spalten, indem er separate Arrangements mit Ländern wie Ungarn trifft. Und er betreibt eine Schwächung der amerikanischen Demokratie und Wirtschaft durch Desinformationskampagnen und Cyberangriffe. Hier muss der Westen gegenhalten – durch Proteste und durch die Formulierung konkreter Konsequenzen. Biden hat beim Gipfel die Doppelstrategie aus Abgrenzung und teilweiser Kooperation verfolgt. Der Kurs ist umso wirksamer, je mehr der Westen an einem Strang zieht.

