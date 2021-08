Zeit für Veränderungen

Es war eine Vision, die Bob Hanning vor langer Zeit ausrief. Als der gebürtige Essener 2013 zum Vize-Präsidenten des am Boden liegenden Deutschen Handballbundes (DHB) gewählt wurde, formulierte er das Ziel Olympia-Gold in Tokio. Es war eine richtige Botschaft, weil Hanning hinter diesem einen Thema den Verband versammelte. Doch nun ist der Traum geplatzt. Schon im Viertelfinale war Schluss, was unter dem Strich eine Enttäuschung ist und die bittere Erkenntnis bringt, dass die Deutschen momentan nicht zur absoluten Weltspitze gehören, dass der EM-Titel und Olympia-Bronze 2016 nicht der Anfang einer Ära, sondern der eine Ausreißer nach oben waren.

Der DHB täte deshalb gut daran, die Leistungen in Tokio nicht zu beschönigen. Gewiss: Gegen die Halbfinalisten Spanien und Frankreich waren die Deutschen nah dran, aber sie verloren. Siege über Topteams gelingen eben nur noch an außergewöhnlich guten Tagen wie gegen Norwegen. Das Problem: Solche Tage lassen sich nicht beliebig wiederholen. Ohnehin sind die Deutschen stets darauf angewiesen, dass ihre einzige Stärke zum Tragen kommt: Abwehr und Torhüter müssen liefern. Machen sie das nicht, wird’s eng.

Auch Gislason ist angezählt

Beim Olympia-K.o. wurden all die Defizite noch einmal deutlich. Es fehlte an Tempo und Spielwitz, an einem Plan B, an taktischen Kniffen, an Führung. Auf dem Feld. Und übrigens auch daneben. Der im Februar 2020 euphorisch installierte Bundestrainer Alfred Gislason hatte seit seinem Amtsantritt fraglos mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen: wenige Lehrgänge, verletzte Spieler und eine XXL-Bundesligasaison, die an die Substanz der Profis ging. Man mag das als mildernde Umstände anführen. Aber: Bislang blieb der Isländer den Beweis schuldig, dass er nicht nur – wie einst in Kiel – ein Starensemble zu Titeln treiben, sondern auch etwas entwickeln und den Spielern die Versagensangst in Drucksituationen nehmen kann.

Kein einziges enges Turnier-Spiel hat er mit diesem Team bei Weltmeisterschaft und Olympia gewonnen. Das schlechteste deutsche WM-Abschneiden mit Rang zwölf – wenn auch mit ersatzgeschwächtem Kader – fällt ebenso in seinen Verantwortungsbereich wie das chancenlose Olympia-Aus gegen Außenseiter Ägypten. Fest steht: Der vor 18 Monaten durch den Trainerwechsel ersehnte Gislason-Effekt blieb aus, das Projekt Olympia-Gold ist gescheitert und das Thema Tokio Geschichte.

Was der DHB nun neben einer Aufarbeitung braucht, ist eine neue Vision. 2024 findet die EM in Deutschland statt, 2027 die WM. Diese Heim-Turniere sind eine Steilvorlage für den ganzen Handball. Und sie verpflichten zugleich, von nun an eine Mannschaft mit Perspektive aufzubauen. Einige langjährige Stützen wie Steffen Weinhold oder auch Johannes Bitter werden vermutlich ihre Laufbahn im Deutschland-Dress beenden, auf anderen Positionen muss wiederum aus Leistungsgründen der Umbruch erfolgen. Linksaußen Lukas Mertens, Rückraumschütze Sebastian Heymann und Spielmacher Juri Knorr haben schon in jungen Jahren ihre Klasse in der Bundesliga gezeigt und eine Chance im Nationalteam verdient. Es gilt, die Zukunft ab jetzt zu gestalten. Mal ganz abgesehen davon, dass viele etablierte Kräfte in Tokio ohnehin erneut enttäuschten.