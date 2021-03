Es sollte ein verheißungsvoller Fahrplan für den Weg in die Freiheit werden. Aber der jüngste Beschluss der Länderchefs und der Bundesregierung ist leider ein Regelungsmonster geworden, das nur mit Bedienungsanleitung zu verstehen ist. Es presst unser Leben in neun Tabellen-Säulen und verspricht neue Freiheiten, die es gar nicht geben kann. Es lohnt ein Blick in die Details, um das verheerende Echo auf das Beschlusspapier zu verstehen.

Beispiel Schnelltests: Schon ab dem 8. März sollen sie bundesweit Zugang zu Fahrschulen oder Kosmetiksalons und Massagepraxen eröffnen. Aber erst am Wochenende kommen die ersten Tests in den Handel. Weder die Wirtschaft noch der Staat haben so rechtzeitig bestellt, dass genug Tests für alle Bürger da sind.

Versprochen waren die Tests eigentlich für den 1. März. Es war ein weiteres Versprechen, das Gesundheitsminister Jens Spahn kleinlaut einsammeln musste. Die Bestellung der Tests ist derart vermurkst, dass jetzt ein zu gründendes Expertengremium aus Bundeskanzleramt, sechs Ministerien und 16 Landesregierungen den Job machen soll. Noch komplizierter geht es eigentlich kaum.

Auch die veranschlagten Inzidenzen halten kluge Virologen für utopisch. Infektionsraten von unter 50 sind im Aufbau der dritten Infektionswelle unrealistisch und reguläre Ladenöffnungen ab kommendem Montag – wie es das Pandemie-Brettspiel vorgaukelt – in den meisten Fällen ein frommer Wunsch. Die Alternative bei hoher Infektionsrate, das Shopping mit Terminbuchung, mag im edlen Möbelhaus funktionieren. Für die meisten kleinen Händler ist es ein schlechter Witz. Wer Kaffeemaschinen oder Schulranzen verkauft, kann sich kein Terminsekretariat leisten. Der Handel spricht von einer „Katastrophe“ – und wurde nicht gefragt. Inoffiziell klingt es noch viel unfreundlicher.

Aber am ärgerlichsten ist: Der Stufenplan in die Freiheit hätte viel ambitionierter sein können, wenn die Regierung zwei Dinge entschlossener und besser gemacht hätte: Die Beschaffung des Impfstoffes, die man der EU-Bürokratie überlassen hat, und das Organisieren der eigenen Impfkampagne.

Bei der Brüsseler Impfstoff-Bestellung ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Da kann man jetzt die Lieferzeiten nur noch stoisch abwarten. Aber dass die ohnehin spärlichen Vakzine sich jetzt in Lagern stapeln, ist ein Versagen, das umgehend beendet werden muss.

Während deutsche Impfwillige quälend lange auf den Termin warten müssen, ziehen mobile Impftrupps in Israel durch Bars und impfen jeden, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Sicher lassen sich die Länder schwer vergleichen. Aber eines wird an diesem Beispiel deutlich: Wenn mehr Kraft in den bürokratisch-regulatorischen Überbau als in konkretes Handeln gesteckt wird, ist das Ergebnis am Ende mager.

Daher ist es höchste Zeit, den Impfstoff schnell an die Ärzte zu verteilen. Das muss noch schneller und konsequenter gehen. Niemand weiß besser als ein guter Hausarzt, wer den Stoff am schnellsten benötigt. Ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie und mit über 70 000 Toten ist es höchste Zeit, die Seuche pragmatisch zu bekämpfen und mehr echte Macher ranzulassen, die Tempo in den Impfprozess bringen. Selbstverständlich muss die Politik den gesetzlichen Rahmen liefern. Aber nach über einem Jahr steht fest: Politiker sind eher ein Teil des Problems als ein Teil der Lösung.