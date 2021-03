Anfang März, im pandemiemüden Corona-Deutschland: In Brandenburg sind die Gartencenter geöffnet, in Berlin sind sie geschlossen, dafür sind hier die Buchläden offen. In Hamburg wird die Maskenpflicht verschärft, in Potsdam wird sie gelockert. In Nordrhein-Westfalen darf man zur Fußpflege gehen, aber keine Schrauben im Baumarkt kaufen. Und das ist nur der Anfang: Endgültig schwindelig wird einem bei der Frage, welche Schülerjahrgänge jetzt eigentlich wo und wann wieder ins Klassenzimmer zurückdürfen. Oder welche Regelungen für Besuche in Kliniken oder Pflegeheimen gelten. Oder beim Blick auf die konkrete Impfreihenfolge vor Ort: Wer auswendig sagen kann, in welchem Bundesland ein 64-jähriger Nierenpatient aktuell das Recht auf eine Impfung hat, bekommt als Belohnung?… – sagen wir mal: zehn Schnelltests im Schmuckkarton.

AdUnit urban-intext1

An diesem Mittwoch schalten sich die Länderchefs wieder mit der Kanzlerin zusammen. Klar, sie wollen auch diesmal alle den großen, gemeinsamen Deutschlandplan hinkriegen. Bundesweit. Einheitlich. Leicht verständlich. Vorsichtig genug für die Fraktion der Vorsichtigen, mutig genug für die Öffnungsfraktion. Wer wollte das nicht? Doch auch diesmal sieht es nicht so aus, als bekämen die Bundesbürger einen klaren Wenn-dann-Plan an die Hand und dazu die Garantie, dass der dann auch in jedem Bundesland ausnahmslos gilt. Die Kanzlerin fände so was prima, doch die Egos der 16 Länder sprechen dagegen.

Die Bund-Länder-Runden werden deswegen zunehmend zur Farce. Sie kreisen tagelang in unterschiedlichen Untergrüppchen und gebären nach stundenlangen Debatten am finalen Verhandlungstag ein Minimalergebnis, das den Länderchefs maximale Beinfreiheit lässt. Die übliche Routinefrage in den Ländern, spätestens am Tag danach: „Okay, und was gilt davon jetzt bei UNS?“

Die Antwort hat in diesem Jahr immer auch einen parteipolitischen Geschmack: Mitte März wird in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gewählt, im Juni in Sachsen-Anhalt. Ende September, am Tag der Bundestagswahl, sind Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen dran. Corona-Politik ist immer auch Wahlkampf. Das kann man ärgerlich finden – ändern tut das nichts.

AdUnit urban-intext2

Wozu also der Versuch, immer wieder ein großes Deutschlandpaket zu schnüren? Wäre es nach einem Jahr Pandemie nicht ehrlicher, die Entscheidungen über die nächsten Schritte in der Corona-Politik weitgehend dort zu lassen, wo sie auch umgesetzt werden müssen – in den Ländern? Sicher, es gibt Bereiche, die länderübergreifend geregelt werden müssen. Die Verteilung der Impfdosen zum Beispiel. Doch in vielen anderen Bereichen wäre es nach den Erfahrungen der letzten Treffen ehrlicher zu sagen: Wir konnten uns beim Gang in den Lockdown auf große Linien verständigen, kriegen aber beim Öffnen im Detail keine klaren gemeinsamen Regeln hin.

Es wäre ein föderales Experiment zu einem Zeitpunkt, an dem vollkommen offen ist, was jetzt die richtige Strategie ist: mutig öffnen – und dabei auf Schnelltests und Impffortschritt setzen. Oder maximal vorsichtig bleiben – aus berechtigter Sorge vor einer dritten Welle mit mutierten Viren. Möglich, dass einige Länder dann sichtbare Sonderwege gehen. Im Norden scharren sie schon mit den Hufen, auch in manchem ostdeutschen Land. Den Königsweg kennt aber auch niemand. Es ist an der Zeit, Varianten auszuprobieren.