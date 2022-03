Wir müssen krisenfest sein

Wir haben „Krise“ verlernt. Weil Kriege weit weg genug waren, so dass wir uns nicht kümmern mussten. Nun aber greift Russland die Ukraine an. Es ist ein konventioneller Krieg mit Panzern und Raketen. Der Krieg bricht mitten in einer Pandemie aus. Und mitten in Corona-Zeiten überschwemmte im vergangenen Sommer ein Unwetter ganze Dörfer und Kleinstädte um das Ahrtal. Panik ist nicht angebracht.

