Wieder mal nur Stückwerk

Die Zahlen sprechen für sich. 63 000 Lehrstellen blieben 2021 bundesweit unbesetzt, weil es keine passenden Bewerber gab. Gleichzeitig gingen rund 67 000 junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchten, leer aus. Das zeigt: Auf dem Lehrstellenmarkt gibt es ein gewaltiges Matching-Problem, mit fatalen Folgen für beide Seiten: Der Wirtschaft fehlen die Fachkräfte von morgen und den Jugendlichen die Perspektive.

Was ist zu tun? Schaut man die Ursachen des Problems an, merkt man: Eindimensionale Erklärungen greifen nicht. Weder liegt es an mangelhaften schulischen Leistungen der Bewerber (knapp 40 Prozent derer, die 2021 keinen Platz fanden, hatten Realschulabschluss, weitere 25 Prozent Abitur). Noch trägt das Argument, die Firmen hätten zu hohe Ansprüche (bei knapp 60 Prozent der Lehrstellen wurde nur ein Hauptschulabschluss erwartet). Dazu kommt, dass der Mix aus Angebot und Nachfrage je nach Region und Beruf unterschiedlich ausfällt. Schon allein wegen dieser Komplexität darf man bezweifeln, dass die geplante Ausbildungsgarantie der große Wurf ist. Stattdessen birgt sie das Risiko, dass mit viel Geld und Aufwand am Bedarf vorbei ausgebildet wird, während die echten Probleme ungelöst bleiben: Der Betrieb auf dem Land, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln kaum zu erreichen ist und dazu vielleicht unattraktive Arbeitsbedingungen bietet, wird seine offenen Stellen auch künftig kaum besetzen können. Und dem Jugendlichen, der eine Lehre im Wunschberuf machen darf, dann aber keinen Job findet, ist auch nicht geholfen.

Am Ende lenkt eine Ausbildungsgarantie zudem von einem zentralen Punkt ab: Junge Menschen auf eine erfolgreiche Zukunft im Arbeitsleben vorzubereiten, ist vor allem Aufgabe der Schule. Dort gibt es teils gewaltige Defizite, vor allem was den Bezug zur Praxis betrifft. Gerade handwerkliche Stärken und Talente und dazu passende mögliche Berufsfelder müssen mehr in den Fokus. Alles andere ist – wieder einmal – Stückwerk.