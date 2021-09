Wie die Politik, so der Fußball

Irgendwie hat ein solcher Abbruch nur ein Spiel zwischen Brasilien und Argentinien treffen können. Das Corona-Chaos rund um die WM-Qualifikationspartie in Sao Paulo ist sinnbildlich für die Corona-Politik in beiden Ländern. Und die besteht aus Effekthascherei, gefälschten Fakten und Tricksereien. Und sie ist beispielhaft, warum gerade in Brasilien und in Argentinien so viel schief gelaufen ist.

Wenn ein Weltstar wie Lionel Messi offen drohen kann, entweder spielen wir alle oder keiner, beweist dies, was er von Vorschriften, Behörden und Institutionen hält. Es ist nicht das erste Mal, dass der mehrmalige Weltfußballer Gesetze für überflüssig hält und sich über sie stellt – siehe der Skandal um die Steuerhinterziehung der Familie Messi.

Sollten argentinische Nationalspieler tatsächlich bei der Einreise nach Brasilien bewusst falsche Angaben gemacht haben, um die Quarantäne zu umgehen, dann ist das ein Vergehen, das so nicht ungestraft bleiben kann. Denn Messi und Co sind Vorbilder. Wenn die Weltstars keine Lust mehr auf Einschränkungen haben, warum sollen es dann die normalen Fans tun? Auch Staatspräsident Alberto Fernandez ging zuletzt mit schlechtem Beispiel voran, feierte er doch im Geheimen eine große Geburtstagsparty für seine Frau, ohne Abstand und ohne Maske, dafür aber mit vielen Gästen, während er seinem Volk Ausgangsbeschränkungen auferlegte.

Conmebol in der Verantwortung

Und Brasilien? Es ist keine Überraschung, dass das Land mit Corona-Verharmloser Jair Bolsonaro an der Spitze – der Maske, Lockdown und Impfung stets verspottete – einmal mehr auf Effekthascherei statt auf Effizienz setzt. Die Spieler kurz nach dem Anpfiff durch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes vom Platz zu holen, war ein reines Medienspektakel.

Im Zuge dieser Debatte geht ein Aspekt unter. Und das ist die Verantwortung des südamerikanischen Fußballverbandes Conmebol als auch der FIFA. Die Verbände zwingen die Stars zu stundenlangen Flügen quer über den Kontinent, durch Klimazonen und Hochrisikogebiete, damit die TV-Verträge und damit die Gelder für die Qualifikationsrunde gesichert sind. Die Frage, ob ein zweijähriger 18 Spieltage umfassender südamerikanischer Qualifikationsmarathon in Zeiten von Klimawandel und Corona noch zeitgemäß ist, darf durchaus gestellt werden. Alternativen wären zum Beispiel ein oder zwei Qualifikationsturniere an einem festen Ort, oder die Einsortierung in zwei Gruppen, die einen solchen Reisemarathon zumindest drastisch reduzieren. Eine Idee, die übrigens auch für Europa eine Überlegung wert wäre.

Was bleibt, ist ein sportpolitisches Debakel: Ein Schauspiel, bei dem sich Zuschauer wohl kaum amüsiert wegdrehen, weil sie die Entrücktheit der Fußball-Millionäre als auch der Funktionäre nur noch schwer ertragen. Politiker, die sich zum Gespött machen und ein Qualifikationsmodus, der alles andere zeitgemäß ist. Das alles führt dazu, dass die Menschen das Vertrauen in Politik und Fußball verlieren. Politik-Verdrossenheit gibt es schon, erste Anzeichen für eine Fußball-Verdrossenheit ebenso.