Was Beat Fehlmann auf der anderen Rheinseite mehr oder minder unfallfrei tut, ist nicht weniger als die beste Lebensversicherung für ein Orchester. Der Intendant mit dem so ruhigen wie sympathischen Auftritt entwickelt das Orchester an allen Fronten und – man erlaube das Klischee – mit der Zuverlässigkeit eines Schweizer Uhrwerks weiter. Mit Kreativität. Mit Umsicht. Mit vorsichtiger Lust am

...