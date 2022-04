Werden sie haften?

Bisher konnten nach Aussagen des Bürgermeisters von Mariupol 100 000 Zivilisten aus der Stadt fliehen. Und die russische Armee hat wohl auch immer wieder die Möglichkeit der Evakuierung weiterer Zivilisten in Aussicht gestellt.

Nur den Fluchtkorridor gesichert oder den Beschuss eingestellt, das haben die russischen Truppen nicht.

Etwa 100 000 Menschen, heißt es, harren derzeit noch in der Stadt aus. Ohne Strom, ohne Wasser, ohne Heizung, ohne geregelte Versorgung – unter Beschuss. Auch sollen sich in dem Stahlwerk 2500 ukrainische Kämpfer wehrhaft verstecken. Genau die will Putin jetzt aushungern. Keine Fliege, so wird Putin zitiert, soll durch den Riegel der russischen Armee gelangen.

Obendrein ist die Rede von Zivilisten, Frauen und Kindern, die in dem Stahlwerk festsitzen. Wenn das stimmt, ist das ein skrupelloser Schlachtplan. Einer, der Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung in Kauf nimmt.

Für sein Ziel, Mariupol endlich zu unterwerfen und zu gewinnen, kennt der russische Kriegspräsident offenbar keine Grenzen.

Glaubt man dem Bürgermeister von Mariupol, wurden inzwischen drei Massengräber rund um die Stadt entdeckt, in denen Zivilisten verscharrt wurden, auf einem Feld, in der Nähe einer Tankstelle und bei der Stadt Manhusch. Der Bürgermeister berichtete auch von russischen Filtrationslagern, in denen Ukrainer darauf warten, nach Russland gebracht zu werden.

Zählt man all die schrecklichen Nachrichten aus Mariupol zusammen – und summiert man die Gräueltaten von Butscha dazu –, dann kommt man nicht umhin, von Kriegsverbrechen zu sprechen. Doch wird man die Soldaten der russischen Armee oder ihren obersten Befehlshaber je dafür haftbar machen können?

Der russische Präsident Wladimir Putin agiert in diesem Krieg, als ob er keine Angst vor Konsequenzen habe.

Hoffen wir, dass er sich irrt.