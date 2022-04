Wenn ein Sammlerstück an Wert verliert

Berührt hat er ihn. Mit seinen Händen. Nachweislich. 500 000 US-Dollar hätte das gebracht. 500 000 Dollar für einen gebrauchten Ball in Eierform. Er war allerdings in den Händen von Tom Brady gelegen, er hatte ihn mit seinen Fingern umschlossen und dann weit nach vorne geworfen. Er führte zu einem Touchdown, dem vermeintlich letzten, den Tom Brady mit einem präzisen Wurf eingeleitet hatte. Das alles war nämlich in seinem bislang letzten Spiel geschehen.

Das Play-off-Aus seiner Tampa Bay Buccaneers im Januar gegen den späteren Super-Bowl-Sieger Los Angeles Rams war das vermeintliche Karriereende von Brady. Er hatte verkündet, künftig nicht mehr professionell Football spielen zu wollen. In einem Alter von 44 Jahren keine überraschende Entscheidung. Also schnappte sich das Auktionshaus Lelands den Ball und versteigerte ihn. Sehr zur Freude von Football-Liebhabern und Brady-Fans. Einer war sogar bereit, 500 000 Dollar für den Erwerb dieses besonderen Balls zu bezahlen. Und nun das.

Brady hatte wenige Wochen nach seiner Entscheidung den Rücktritt vom Rücktritt erklärt. Er habe festgestellt, dass ein Leben ohne Football wenig sinnvoll ist. Also kehrte Brady zurück. Dem besten Quarterback der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL war es langweilig geworden. Das allerdings führte zu dem Problem, dass der Ball aus seinem letzten Spiel nun seine Bedeutung verloren hatte. Das Play-off-Aus im Januar war nicht Bradys Karriereabschluss, er wird künftig noch viele Bälle in seinen Händen halten. Zumindest, wenn er es sich bis zum Saisonstart im September nicht wieder anders überlegt. Das vermeintlich historische Sammlerstück hat viel an Wert verloren, die Versteigerung wurde rückgängig gemacht. Interessenten an einem Kauf gebe es trotzdem noch. Jeder Touchdown-Ball von Brady hat einen besonderen Stellenwert.

Gut, dass bislang nur der Ball unter den Hammer gekommen war. Brady hätte ja noch so viel mehr versteigern können. Sein letztes Trikot, sein letztes Paar Schuhe, vielleicht sogar seine Unterhose, die er an diesem besonderen Tag getragen hatte. Kaum auszumalen, müsste das nun alles wieder zurückgeholt werden. Zumal keiner garantieren kann, dass auch alles in einem ordentlichen und im Idealfall ungetragenen Zustand wieder bei Brady landen würde.

Versteigerungen hat auch Boris Becker erlebt, vornehmlich Siegerpokale im Wert von 700 000 britischen Pfund. Die wird niemand mehr zurückholen, das ist aber eine andere Geschichte.