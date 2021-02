  Welche Anmaßung

Was sich die Alexander-von-Humboldt-Schule mit ihrem Fragebogen für Leihlaptops geleistet hat, ist an Selbstüberschätzung kaum zu überbieten. Und es spricht daraus eine gehörige Portion Arroganz. Was ist das für eine Anmaßung? Da wird von Eltern verlangt, die einen Leihlaptop – wiederhole: ein L e i h-Gerät – brauchen, sich ihre Finanzen betreffend splitternackt zu machen vor dieser Schule. Und das, ohne dass der Absender des Bogens weiß, was dort mit seinen Daten passiert. Menschen, die sich ohnehin überwinden müssen, um Hilfe zu bitten, werden gedemütigt. Wollte da jemand auf seine Kosten kommen und seine Macht ausnutzen, weil er etwas zu „verleihen“ hat? Das kann nicht sein.

Nun könnte man ja von einem Sturm im Wasserglas sprechen, nachdem die Schule den Bogen von der Homepage genommen hat. Könnte. Allerdings hat die Schulleitung ihr Vorgehen gegenüber kritischen Nachfragen ja auch noch gerechtfertigt. Also steht – beziehungsweise stand – sie dazu. Es ist anzunehmen, dass der Sinneswandel der AvH-Leitung durch die Intervention von Landesdatenschutz und/oder Kreisverwaltung Beschleunigung erfahren hat. Dass es einem gestandenen Datenschützer wie Michael Sobota nach seinen 32 Dienstjahren mit Blick auf das Antragsformular noch die Sprache verschlägt, spricht für sich.

Keine Erklärung

In der Angelegenheit kommt wieder zum Vorschein, was regelmäßig und reflexartig folgt, wenn öffentliche Stellen mit ihren Fehlern konfrontiert werden: Kopf in den Sand, wegtauchen und warten, bis es vorbei ist. Die Schulleitung hätte besser daran getan, sich zu erklären. Dabei hätte sie sich im übertragenen Sinne ja nicht so weit entblößen müssen, wie sie es von den Antragstellern verlangt hat. Man will sich – als Vorbild – vor den Schülern nicht blamieren, und schon gar nicht vor dem Kollegium. Aber genau das ist jetzt passiert.