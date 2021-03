  Weiter Druck machen

Wenn es noch einen Beweis gebraucht hätte, dass die Corona-Pandemie wirklich alles auf den Kopf stellt, dann wäre es diese Nachricht: Deutschland erreicht sein Klimaziel – per Pandemie. So erfreulich es ist, Positives zum Klimaschutz zu hören: Nachhaltig ist das leider nicht. Nicht nur, weil ein großer Teil der Einsparungen Corona-bedingt ist, sondern auch, weil die aktuellen Ziele zu niedrig sind, wenn Deutschland seinen Beitrag dazu leisten will, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen – wie 2015 in Paris als Ziel vereinbart.

Interessant ist, was jetzt passiert: Weil der Gebäudesektor als einziger sein Ziel verfehlt hat, greift nun zum ersten Mal ein Mechanismus des Klimaschutzgesetzes, das die Bundesregierung vor eineinhalb Jahren beschlossen hat. Die Regel trifft Bauminister Horst Seehofer. Wenn der Klima-Expertenrat Mitte April ebenfalls zum Ergebnis kommt, dass im Gebäudesektor nicht genug passiert ist, muss der Minister innerhalb von drei Monaten ein Sofortprogramm mit CO2-Sparmaßnahmen vorlegen. Eigentlich.

Denn was passiert, wenn er es nicht tut, wenn er die verbleibenden Wochen bis zur Wahl dann einfach versucht auszusitzen – dazu steht nichts im Gesetz. Ob Seehofer und die Union sich das leisten können, hängt vor allem davon ab, ob die Öffentlichkeit das zulässt. Das erreichte Zwischenziel ist auch deshalb kein Grund zur Entspannung.