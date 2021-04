Endlich ist das Rumgeeiere vorbei. Dass Adi Hütter sein vor Wochen geäußertes Treuebekenntnis zur Eintracht brechen würde, war absehbar. Die Bekanntgabe seines Wechsels zu Borussia Mönchengladbach eine Frage der Zeit. Hütter weiß genau, was er will. Sich mit der Champions-League-Qualifikation auf dem Höhepunkt aus Frankfurt verabschieden und danach bei den Fohlen das nächste interessante Projekt in Angriff nehmen.

AdUnit urban-intext1

Aus seiner Sicht ist dieser Schritt nachvollziehbar. Hütter sieht die Eintracht am Limit. Viel mehr als das greifbare Ticket für die Königsklasse kann der Österreicher in der Mainmetropole nicht mehr erreichen – und durch den Abgang von Sportvorstand und Transfer-Meister Fredi Bobic sowie von Sportdirektor Bruno Hübner gibt es zahlreiche offene Fragen bei der Zukunftsplanung.

In Mönchengladbach weiß der 51-Jährige, was ihn erwartet. Zwar wohl keine europäische Bühne, dafür aber klare Machtstrukturen und mit Max Eberl einen fähigen Sportchef, der ihm viel Handlungsspielraum garantiert.

Ein Fußball-Romantiker war Hütter ohnehin noch nie. Schon bei den Young Boys Bern verabschiedete er sich als Meister in Richtung Hessen, bei Red Bull Salzburg zuvor als Double-Gewinner.

AdUnit urban-intext2

Im von Egoismen geprägten Profigeschäft ist diese Mentalität kaum verwerflich – und auch seinen Wortbruch (die „Ich bleibe“-Aussage kam zu einem Zeitpunkt, als bei der SGE große Unruhe herrschte) dürften ihm die Eintracht-Fans zumindest ansatzweise verzeihen, wenn er die Frankfurter im Champions-League-Rennen tatsächlich über die nahe Ziellinie führt.