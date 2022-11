Zu dem beklagenswerten Umstand, dass die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar stattfindet, wurde in den vergangenen Tagen von unserer Redaktion viel geschrieben und kommentiert. Ja, es bleibt ein Skandal, dass das größte Sportereignis der Welt von einem autoritären Land ausgerichtet wird, das die Menschenrechte nicht achtet und im Zweifel über Leichen geht – wie beim Bau der WM-Stadien geschehen. Die Stimmungslage vor dem Turnierbeginn am Sonntag ist deshalb auch bei uns intern eindeutig: Echte Vorfreude empfindet niemand. Wenn überhaupt, schaut man die Spiele aus sportlichem Interesse.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußballweltmeisterschaft 2022 (mit Video) Welche Promis aus Mannheim und Region schauen sich die WM an? Und welche nicht? Mehr erfahren Lokales Video-Umfrage in der Innenstadt: Wie stehen die Mannheimer zur WM in Katar? 02:34 Mehr erfahren Fußball-WM in Katar Merz warnt Fans: WM keine politische Demo Mehr erfahren

Wir werden häufig gefragt: Warum berichtet Ihr überhaupt über diesen Schandfleck in der Geschichte des Fußballs? Wäre es nicht konsequenter, die WM in Katar zu boykottieren? Wir sagen Nein. Denn dem Journalismus kommt gerade bei diesem hochumstrittenen Turnier die fundamentale Aufgabe zu, ganz genau hinzuschauen. Sie, liebe Leserinnen und Leser, werden in den kommenden Wochen also neben der üblichen Berichterstattung über die Spiele der deutschen Nationalmannschaft und generell über das sportliche Geschehen viel mehr als bei früheren Weltmeisterschaften über die politischen Probleme lesen, wir werden den Fokus auf die Hintergründe abseits des Rasens richten. Zum Beispiel auf den korrupten Fußball-Weltverband FIFA, der für dieses Desaster verantwortlich ist. In der Hoffnung, dass wir bei künftigen großen Sport-Events nicht mehr gefragt werden müssen: Solltet Ihr darüber überhaupt berichten?