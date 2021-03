  Warum nicht schon eher so?

Das bislang düsterste Kapitel in der deutschen Geschichte darf nie in Vergessenheit geraten, die Verbrechen des Nationalsozialismus sollen sich niemals wiederholen. Die abscheulichen, millionenfachen Morde an jüdischen Mitbürgern, an sie muss erinnert werden, an allen Orten, in jeglicher Form, mit größter Andacht, Respekt und Würde. Ladenburg ist in dieser Hinsicht immer vorbildlich gewesen, denn als eine der ersten Kommunen in der Region hat die Stadt ihre jüdische Tradition ausführlich aufgearbeitet.

Auch wenn von der 1938 von Nationalsozialisten zerstörten Synagoge in Ladenburg nichts mehr übrig ist – 1939 wurde sie verkauft, später umgebaut, dann abgerissen. Auch wenn lediglich eine Metallplatte noch an das jüdische Gotteshaus erinnert: Das Gedenken an diese Synagoge an diesem Platz bleibt dennoch ein hochsensibles Element. Dessen ist sich inzwischen glücklicherweise auch endlich die Eigentümerin des Anwesens bewusst geworden, auf dessen Mauer die Figur viel zu lange für Verärgerung sorgte.

Fragwürdiges Ensemble

Wenngleich der „Weinzwerg“ an sich ein eher harmloses Männchen darstellt, das nicht einmal in unmittelbaren Zusammenhang mit der Gedenktafel gerückt werden müsste – viele Besucher der Stadt, jüdischen Glaubens oder nicht, haben die Stirn gerunzelt beim Anblick dieser Figur auf diesem erhöhten Punkt über der Gedenktafel. Angesichts dieses zumindest fragwürdigen Ensembles war es nach den jahrzehntelangen Auseinandersetzungen nun höchste Zeit, dass eine Lösung gefunden wurde.

75 Jahre nach Kriegsende ist der Disput beendet, ein Obstkorb schmückt jetzt die fragliche Stelle auf der Mauer, der „Weinzwerg“ thront nun weiter oben und weiter entfernt auf einer anderen Mauer – und die Frage muss gestellt werden: Warum nicht schon viel eher so?