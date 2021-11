Es sind erste zaghafte Zeichen. Der rasante Anstieg der vierten Corona-Welle hat sich verlangsamt, vielleicht nähert sich die Zahl der Neuinfektionen sogar ihrem Scheitelpunkt. Gleichzeitig nimmt in beeindruckendem Maße die Zahl der Menschen zu, die sich erstimpfen und boostern lassen. Zu verdanken ist das vor allem den vielen Ärztinnen und Ärzten, ihren Mitarbeitenden, den Beschäftigten in den Impfzentren und den Kommunen, die alles daran setzen, mehr Impfmöglichkeiten zu schaffen.

Während die Politik lange in Schockstarre verharrte oder mit sich selbst beschäftigt war, stemmten sich diese Menschen bereites mit aller Kraft gegen die bislang heftigste Welle dieser Pandemie. Oft nach Dienstschluss, oft an Wochenenden.

Leicht wurde es ihnen nicht gemacht. Erst der völlig unkoordinierte Aufruf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), dass sich bitte alle Erwachsenen die dritte Impfung abholen möchten. Dann - als die Räder in den Praxen auf Hochtouren liefen - die Deckelung von Biontech. Davon erfuhren die niedergelassenen Mediziner und Medizinerinnen an einem Freitagnachmittag aus den Medien. Noch immer sind die Engpässe nicht ganz überwunden.

Zu allem Überfluss verstieg sich der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) auch noch zu der Aussage, „statt Golfplatz am Samstag“ sollten Ärzte samstags impfen. Eine hochnäsige Unverschämtheit von einem Politiker, der besser vor der eigenen Haustüre kehren sollte. Wir erinnern uns: Ausgerechnet am letzten Samstag fand ein Spiel des 1. FC Köln in seinem Bundesland bei vollem Stadion statt.

Viele Ärzte und Ärztinnen schimpfen, sie hätten die Nase voll - und meinen damit die Politik. Und doch impfen mittlerweile so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie: Rund 100 000 sind es mittlerweile. Sie wissen um ihre Verantwortung und machen das, was ihnen ihr Berufsethos vorgibt: Schaden von ihren Patienten und Patientinnen fernzuhalten. Dafür gebührt ihnen an dieser Stelle großer Dank!

Die Politik kann sich ein Beispiel an ihnen nehmen.

KOMMENTAR