Vertrauen wichtig

Der Besuch in Kiew war die bisher wichtigste Reise in der Amtszeit von Olaf Scholz. Der Kanzler stand massiv unter Druck, bevor er sich in den nächtlichen Sonderzug nach Kiew gesetzt hat. Denn während die Ukraine sich mit jedem Tag im Osten des Landes wegen fehlender Panzer und Artillerie sowie ausgehender Munition immer schwerer der russischen Invasoren erwehren kann, sind die von Kanzler Scholz angekündigten schweren Waffen noch immer nicht geliefert worden.

Putin hat offen über seine imperialen Gelüste gesprochen, die nicht bei der Ukraine enden

Der Kanzler sträubt sich zudem dagegen, die Ukraine mit modernen westlichen Panzern auszustatten. Dahinter steckt die Befürchtung, Russlands Machthaber Wladimir Putin könne dies als Kriegsbeteiligung des Westens werten. Dabei ist der Westen längst Kriegspartei, der Herrscher im Kreml setzt bereits seit Jahren massive Mittel ein, um Frieden, Stabilität und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Europa zu zersetzen. Putin hat zudem unlängst offen über seine imperialen Gelüste gesprochen und dabei keinen Zweifel daran gelassen, dass diese nicht mit der Ukraine enden. Scholz begründet seinen Kurs damit, eine Eskalation des Krieges in der Ukraine zu einem heißen Konflikt unter Beteiligung der Nato verhindern zu wollen.

Auch wenn die persönlichen Umfragewerte des Kanzlers sinken, kann er sich dabei auf die Unterstützung eines großen Teils der deutschen Bevölkerung stützen. Fast 60 Prozent der Bürger halten sein Handeln in der Frage der Waffenlieferungen laut einer kürzlich veröffentlichten Umfrage für angemessen. Vier von fünf Befragten befürworten es, dass westliche Regierungschefs wie Scholz und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron weiterhin mit Putin sprechen. Zwei Drittel sind der Meinung, dass der Krieg letztlich nur durch Verhandlungen und eine diplomatische Lösung beendet werden kann.

Die Menschen in Osteuropa treibt aber die Frage um: Wenn Russland nicht jetzt mit massiver europäischer Unterstützung in der Ukraine gestoppt wird, wo dann? Es ist mehr als verständlich, dass der abwägende Kurs, wie ihn der deutsche Kanzler auch stellvertretend für viele Menschen in unserem Land formuliert, in der Ukraine, Polen und den baltischen Staaten auf Unverständnis trifft. Im Schatten Russlands erscheint Scholz den Menschen wie einer, der das Ausmaß der Bedrohung immer noch nicht verstanden hat.

In dieser Krise braucht es jedoch ein geeintes Europa. Als der Kanzler kürzlich die Staats- und Regierungschefs der baltischen Staaten traf, bekam er harte Kritik an seinen Telefonaten mit Putin zu hören. Auch an die Möglichkeit einer Verhandlungslösung glauben die Vertreter der früheren Sowjetrepubliken nicht, sie fordern einen militärischen Sieg der Ukraine gegen Russland.

Dieser Aussage hat sich Scholz bis heute nicht angeschlossen. Das Problem des Kanzlers ist, den richtigen Ton zu treffen. Immer wieder hat er sich verstolpert und dadurch Zweifel und Verunsicherung geschaffen. Bei seinem Besuch in Kiew ist es Scholz jedoch gelungen, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj von seiner Linie zu überzeugen. Der ukrainische Gastgeber war voll des Lobes, obwohl Scholz konkrete Aussagen über neue Waffen verweigerte. Nach den Spannungen im Vorfeld ist der Ausgang des Kiew-Besuchs für Scholz ein Erfolg. Offenbar hat er es geschafft, auch mit seiner klaren Aussage zugunsten einer Verleihung des EU-Kandidatenstatus’ an die Ukraine, Selenskyjs Vertrauen zu gewinnen. Dies sollte der Kanzler nicht wieder verspielen.