Verschwendete Lebenszeit

Und, wie viel Lebenszeit haben Sie schon am Telefon in Warteschleifen verschwendet, weil es Probleme mit dem Vertrag oder einem Produkt gab? Diesen oft frustrierenden Zeitvertreib kennt wohl jeder. Besonders ärgerlich wird es dann, wenn sich niemand zuständig fühlt. Oder sogar dem Kunden oder der Kundin weisgemacht wird, er oder sie habe das ja so gebucht und da könne man jetzt nichts mehr machen.

Da kommt einem schon mal der Gedanke, den Hörer mit Wucht an die Wand zu schleudern. Kraftausdrücke inklusive.

Ähnliches erleben Verbraucher immer wieder, wenn sie etwa einen neuen Vertrag für Internet und Telefon buchen wollen. Bei der Beratung geht es gefühlt oft nicht um die Wünsche der Kunden, sondern um die höchstmögliche Provision für den Verkäufer.

Verbraucherschützer wissen davon ein Lied zu singen. Sie erhalten Zigtausende Beschwerden über zweifelhafte Praktiken. Warum muss der Kontakt mit Unternehmen oft so frustrierend sein?

Guter Kundenservice sollte nicht nur eine leere Worthülse sein. Kleine Verbesserungen mit großer Wirkung müssen ja nicht einmal viel kosten. Vorbildliche Unternehmen teilen Anrufern zum Beispiel mit, an welcher Position sie sich in der Warteschleife befinden. Oder rufen zurück, wenns länger dauert. Das ist kein Hexenwerk, sondern sollte längst Standard sein.