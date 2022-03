Vergessene Bedeutung

Den Toulonplatz – gut, den kennt man noch, weil dort das Zeughaus steht und die Reiss-Engelhorn-Museen ihn für Veranstaltungen nutzen. Aber den Swanseaplatz, ohnehin eher eine Schmuddelecke auf H 6/J 6, kennen wohl nur Anlieger, die Windsoranlage (an der Hochuferstraße) vermutlich nicht einmal alle Anwohner. Die Partnerstädte sind, von winzigen Schildern an einigen Stadteingängen abgesehen, im Mannheimer Stadtbild so gut wie nicht präsent. Und im Bewusstsein der meisten Mannheimer spielen sie leider auch so gut wie keine Rolle mehr.

Städtepartnerschaften entstanden ab den 1950er Jahren vor allem mit Kommunen aus Ländern, die im Zweiten Weltkrieg Gegner waren. Die Kontakte sollten dazu beitragen, dass aus Feinden Freunde werden. Tatsächlich sind da sehr viele wertvolle Freundschaften entstanden. Viele Generationen von jungen Mannheimern verbrachten ihre Sommer auf der Ile des Embiez vor der Küste von Toulon. Zahlreiche Sport- und Gesangvereine sowie Schulen pflegten viele Jahrzehnte engen Austausch mit Swansea und Toulon, zuletzt auch mit Haifa und Bydgoszcz. Von einigen sehr rühmlichen Ausnahmen abgesehen sind da viele Verbindungen, leider auch schon vor Corona, eingeschlafen.

Aber es lohnt sich, sich der Bedeutung dieser Partnerschaften bewusst zu machen – im großen historischen Zusammenhang, aber auch im Alltag. Mannheim profitiert von der Start-up-Szene in Haifa und bekam aus Zhenjang in China 100 000 Masken geliefert, als diese zu Beginn der Corona-Pandemie hier äußerst knapp waren. Derzeit wiederum hilft Mannheim, in Chisinau und in Czernowitz die bitteren Auswirkungen des Ukraine-Kriegs zu lindern.

Städte sind die unterste politische Ebene, die ausbaden müssen, was anderswo entschieden wird – aber nicht mit am Tisch sitzen. Daher ist es wertvoll, dass sie sich international vernetzen und helfen. Und es ist gut, dass das im „Garten der Partnerstädte“ künftig sichtbarer wird.