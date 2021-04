Verdrängter Sprengsatz

Baden-Württemberg hat einen Demografiebeauftragten? Und was macht der so? Vier Jahre, nachdem Thaddäus Kunzmann dieses Amt im Auftrag der Landesregierung übernommen hat, ist seine Tätigkeit in weiten Teilen der Öffentlichkeit noch weitgehend unbeachtet. Demografie, demografischer Faktor – alles, was damit zusammenhängt, klingt irgendwie unangenehm, nach alternder Gesellschaft und auf jeden Fall sehr teuer. Grund genug für viele Menschen, die Frage, was das Altern in einer alternden Gesellschaft für einen selbst konkret bedeutet, weit weg zu schieben.

AdUnit urban-intext1

Obwohl man in der Regel nicht weit schauen muss, um ganz konkrete Beispiele im eigenen Umfeld zu finden. Wie muss meine Wohnung, mein Haus ausgestattet sein, damit ich auch als älterer Mensch dort noch leben, Treppen, Küche oder Bad benutzen kann? Wie kann ich an meinem Wohnort überhaupt noch mobil sein, einkaufen oder ausgehen, wenn ich nicht mehr Autofahren kann? Nicht nur jeder Einzelne muss sich das fragen. Politik und Kommunen, müssen sich darauf vorbereiten, dass schon in 20 Jahren mehr als jeder vierte Einwohner von Baden-Württemberger über 65 Jahre alt sein und die Zahl der über 80-Jährigen so hoch wie nie zuvor sein wird.

Die demografische Entwicklung ist ein noch verdrängter gesellschaftspolitischer Sprengsatz. Damit die vierjährige Tätigkeit des Demografiebeauftragten kein politisches Feigenblatt bleibt, müssen seine Erkenntnisse jetzt konkret in praktische Politik einfließen. Das Thema Demografie gehört spätestens jetzt direkt auf den Kabinettstisch einer neuen Landesregierung.