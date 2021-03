  Verantwortung wahrnehmen

Nur bei der Kommunalwahl haben die Wähler die Möglichkeit, einzelne Kandidaten auszusuchen und ihnen mit bis zu drei Kreuzchen mehr Gewicht als anderen zu verleihen. Und das nutzen die Bürger gerne, deshalb hat das Auszählen auch dieses Mal wieder mehrere Tage gedauert. Dabei gehen die Bürger davon aus, dass die Bewerber auf den Listen Stadtverordnete werden wollen. Dass das nicht selbstverständlich ist, demonstriert jetzt die Bürstädter FDP. Die drei Kandidaten mit den meisten Stimmen verzichten auf ihr Mandat. Die Liberalen mögen gute Gründe dafür haben, sie sind leider kein Einzelfall.

AdUnit urban-intext1

Über Jahre hat etwa die CDU auf den beliebten Walter Wiedemann als Zugpferd in der Kommunalwahl gesetzt. Obwohl klar war, dass er Erster Stadtrat bleibt. Diese Methode ist aufgegangen: Der Christdemokrat erwies sich überaus erfolgreich als Stimmenfänger. Genauso klar war nun, dass sich Burkhard Vetter künftig voll auf den Kreistag konzentrieren will. Auf der Liste und Plakaten in Bürstadt warb er trotzdem um Unterstützung. Wohl auch, weil klar war, dass die FDP ohne ihn und mit der Konkurrenz durch die Freien Wähler einen schweren Stand haben wird. Was sich bewahrheitet hat. Statt aus vier besteht die Fraktion nur noch aus zwei Personen. Sie werden alle Hände voll zu tun haben. Das mag abschreckend wirken.

Festzuhalten bleibt: Wer sich als Kandidat für die Stadtverordnetenversammlung aufstellen lässt, muss damit rechnen, gewählt zu werden. Wer das am Ende schafft, sollte das Mandat mit Stolz annehmen. Im höchsten Organ der Stadt mitzuwirken, ist eine Aufgabe mit großer Verantwortung. Dieses Vertrauen der Bürger dürfen unsere Politiker nicht leichtfertig verspielen.