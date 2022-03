Verantwortung abgewälzt

Die Betriebe sollen bald für die Corona-Sicherheit an den Arbeitsplätzen selbst sorgen. Die Lockerung widerspricht den Warnungen, die Gesundheitsminister Karl Lauterbach immer noch verbreitet und die zumindest von der Masse an Infektionen bestätigt werden. Der Bund wälzt die Aufgabe trotzdem einfach auf andere ab. Auf die Betriebe, die selbst das Infektionsrisiko einschätzen, und auf die Länder, die regional auf das jeweilige Krankheitsgeschehen reagieren sollen.

Im Falle der Länder ist die Haltung des Bundes nachvollziehbar. Sie haben ohnehin in den vergangenen zwei Jahren weitgehend so gehandelt, wie sie es für richtig hielten. Wenn jetzt, beispielsweise in Bayern, über den Rückzug des Bundes gemault wird, ist das nur verlogen.

Anders sieht es in den Betrieben aus. Die meisten Unternehmen dürften mittlerweile ausreichende Schutzmaßnahmen getroffen haben. Für sie wird sich nicht viel ändern. Schließlich haben sie auch ein Interesse an einem möglichst geringen Krankenstand. Bei kleinen Firmen sieht es womöglich anders aus. Sie haben weder Betriebsärzte noch sind die Inhaber ausreichend kompetent, medizinische Risiken einzuschätzen und gegebenenfalls die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Generell besteht auch das Risiko, dass aus Kostengründen oder auch nur zugunsten der Produktivität die Gesundheitsinteressen der Beschäftigten in den Hintergrund rücken. Zurecht mahnen die Gewerkschaften einen ausreichenden Schutz an. Hier darf sich der Bund nicht aus der Verantwortung stehlen.

