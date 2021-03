  Urnengang unverzichtbar

Die Alternative wäre eine extrem niedrige Wahlbeteiligung. Und in Verbindung damit eine brüchige Legitimation des politischen Systems. Deshalb kommt der Briefwahl im zweiten Corona-Jahr durchaus eine hohe Bedeutung zu. Sie ermöglicht eine repräsentative demokratische Entscheidung, die freilich schon in Vor-Corona-Zeiten häufig genug nicht viel vom Souverän, dem wahlberechtigten Volk, erkennen ließ. Eine niedrige Wahlbeteiligung wirft eben immer die Frage auf, wie sehr das jeweilige Wahlergebnis dem entspricht, was die Mehrheit tatsächlich wünscht.

Das Problem der Briefwahl liegt freilich darin, dass sie zwar aussagekräftige Ergebnisse ermöglicht, der Wähler aber in gewisser Weise incognito bleibt. Der Gang ins Wahllokal ist ein Akt von hoher demokratischer Güte, weshalb der persönlichen Stimmabgabe eine öffentliche Bedeutung zukommt. Die Ausübung des Wahlrechts ist damit als Teil der individuellen demokratischen Verantwortung qualifiziert. Dies macht den sonntäglichen Wahlgang zu einem besonderen Ereignis.

Diesem feierlichen Bekenntnischarakter einer Urnenwahl kann das Ausfüllen von Stimmzetteln am heimischen Küchentisch nicht genügen. Mag es auch in den vergangenen Jahren mehr und mehr zur Gewohnheit geworden sein, eher den bequemen Weg einer Briefwahl einzuschlagen als eine Wahlkabine aufzusuchen, so behält eine Urnenwahl ihren eigentlichen Zweck. Man sollte sie deshalb, spätestens nach Corona, wieder einüben. Nämlich als demokratisches Bekenntnis gegenüber einer wachsenden Schar von Demokratieskeptikern, die das Virus ebenso zu verantworten hat wie die ins Nichtöffentliche driftende Stimmabgabe. Verheerend wäre, sollte sich diese als Verstärkung einer Haltung erweisen, die der demokratischen Verfassung zusehends indifferent, wenn nicht ablehnend gegenübersteht.