Als Sternstunde in der Kommunalpolitik wird die Haushaltsdebatte oft bezeichnet. Dass die Politiker mitreden wollen, wenn es um Investitionen und die Entwicklung ihrer Stadt geht, ist nicht nur ihr gutes Recht, sondern auch ihre Pflicht. Doch in Bürstadt ist keine Sternstunde zu erleben, sondern ein neuer Tiefpunkt in der Debattenkultur erreicht: Statt konstruktiv Argumente auszutauschen, fallen die Stadtverordneten ins Kleinklein ihrer lange erprobten Auseinandersetzungen zurück. Der Respekt bleibt völlig auf der Strecke.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das fängt leider schon beim Stadtverordnetenvorsteher Franz Siegl (SPD) an, der seine neutrale Souveränität aufgibt, um alte Feindbilder (CDU) zu pflegen. Wie auf dem Spielplatz. Nur leider geht es nicht um Sandförmchen, sondern um die Stadt und ihre künftige Entwicklung. Angesichts dieser Verantwortung ist das Verhalten der gewählten Vertreter einfach unwürdig.

© Berno Nix