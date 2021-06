Unvorbereitete Schulen

Vielerorts sind die Gaststätten zumindest in den Außenbereichen inzwischen wieder gut gefüllt. Schnelltests schrecken die Gäste nicht ab. Dass nebenan in den Schulen die Klassen halbiert werden und sich die Gruppen auf dem Schulhof nicht mischen dürfen, vermittelt schon einen ziemlich schrägen Eindruck der Prioritäten. Auch im Jahr zwei der Pandemie sind die politischen Konzepte Stückwerk und hängen vom gesellschaftlichen Druck ab.

Die sonst so forschen Lehrer stehen beim Präsenzunterricht auf der Bremse, obwohl sie längst geimpft sind. Und bei den Eltern gibt es zwei Fraktionen mit widersprüchlichen Positionen. Nach den Erfahrungen ihrer Vorgängerin Susanne Eisenmann tastet sich die neue Stuttgarter Kultusministerin Theresa Schopper langsam in das Minenfeld. Das gleiche Tempo geht in Bayern Schoppers grünen Parteifreunden zu langsam. Das zeigt nicht nur die Beliebigkeit der Grünen an dieser Stelle, sondern auch die Widersprüche im Föderalismus.

Selbst Fachleute haben den Überblick verloren, in welchem Land gerade welche Schüler welchen Unterricht bekommen. Niemand kann erklären, warum der einen Regierung für Siebtklässler Inzidenzen zwischen 50 und 100 zu gefährlich für Präsenzunterricht in Klassenstärke sind, der anderen nicht. Was sich sachlich nicht begründen lässt, sorgt nicht nur für Ärger bei den Betroffenen, sondern zerstört das Verständnis für Einschränkungen.

Ausgerechnet im Bildungswesen, das sie allein bestimmen, blamieren sich die Bundesländer. Schulen brauchen künftig für die Pandemiebekämpfung mehr gemeinsame Stellschrauben zur Regulierung zentraler Fragen. Wenn das föderale System dazu nicht in der Lage ist, wird der Bund das gern übernehmen.

Unter dem Strich bleibt die Abwägung der zusätzlichen Risiken durch mehr Präsenzunterricht noch immer schwierig. Dass an den Schulen langsamer gelockert wird als in anderen Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft, ist aber nicht vermittelbar. Zeitpläne können auch angepasst werden, wenn die Gefahren einer Ansteckung so überraschend schnell kleiner werden wie in diesen Tagen.

Schüler, Eltern und Lehrkräfte haben die Pfingstferien nach den vielen Einschränkungen und Problemen des letzten Jahres dringend gebraucht. Nun ist allerdings noch eine Kraftanstrengung unvermeidlich, um wieder Präsenzunterricht zu ermöglichen und gleichzeitig ein Konzept zur Schließung der Lernlücken zu entwickeln. Das nächste Schuljahr darf nicht so unvorbereitet beginnen wie das laufende.

