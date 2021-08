Es ist ein Drama, was sich derzeit in Afghanistan abspielt. Die Frage, warum es in 20 Jahren nicht gelungen ist, den Entwicklungs- und Demokratisierungsprozess so weit voranzutreiben, dass eine rückwärtsgewandte Bewegung wie die Taliban nicht in 14 Tagen das ganze Land erobern kann, treibt die Welt um. Doch noch bevor Antworten gefunden werden können, muss den Menschen geholfen werden. Dass

...