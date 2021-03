  Unsicherheit bleibt hoch

Ein wenig muss man sich wundern über Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Ab Ostern und vor Sommer rechnet er mit einem steilen Anstieg der Buchungszahlen und deutlich höherer Nachfrage nach Lufthansa-Tickets. In der Corona-Pandemie, dem wieder einmal verlängerten Lockdown und angesichts hoher Infektionszahlen in vielen Urlaubsländern bleibt die Unsicherheit weiter hoch. Auch wenn die Menschen reisen wollen, wie Spohr richtigerweise sagt.

Es könnte auch anders kommen, vor allem wenn es mit den Impfungen nur schleppend vorangeht. Es soll bis September dauern, bis alle, die geimpft werden wollen, auch geimpft sind. So oder so: Nach dem dramatischen Corona-Jahr 2020, in dem die Lufthansa um das Überleben gekämpft hat, wird es auch 2021 und darüber hinaus schwierig bleiben.

Andererseits manövriert Spohr die Lufthansa durchaus erfolgreich durch die schwerste Krise ihrer Geschichte. So hat es der Lufthansa-Chef etwa geschafft, dass bisher nicht einmal ein Drittel der eingeräumten Staatshilfe in Anspruch genommen werden musste und sich die Aktienbeteiligung des Bundes mit 20 Prozent rechnerisch bislang sogar lohnt, im Gegensatz zum Aktienpaket an der Commerzbank. Am Ende könnte sich das Engagement des Steuerzahlers finanziell auszahlen, ganz abgesehen davon, dass ein wichtiges Unternehmen und 100 000 Stellen gerettet wurden.