In diesen Tagen klappt nicht alles bei Union Berlin. Was ja durchaus eine Meldung ist. Denn die Köpenicker Fußballer reihen gerade einen Sieg an den nächsten. Entsprechend hätte es sehr gut zu dieser märchenhaften Geschichte gepasst, wenn auch Isco einen Vertrag in der Hauptstadt unterschrieben hätte. Auf den letzten Drücker aber platzte der Deal. Doch allein die Tatsache, dass Union kurz

...