Unheilvolle Zukunft

Die Tragödie von Kabul, die sich in den vergangenen Tagen vor den Augen der Weltöffentlichkeit entfaltet hat, ist in eine Katastrophe mit Ansage und in die heftige Demütigung des Westens eskaliert. Die Bilder von den Anschlägen am Flughafen der afghanischen Hauptstadt sind in ihrer Grausamkeit kaum erträglich. Für die Menschen in Afghanistan sind sie ein Ausblick in eine düstere und

...