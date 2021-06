Ungerechte Verteilung

Die Weltkarte des Impfens ist aufschlussreich. Reiche Staaten sind auf gutem Weg, ihre Bevölkerung gegen Covid-19 zu immunisieren – arme Länder auch, indem sie ihre Bürger notgedrungen eine Infektion durchmachen lassen. Die Welt ist nicht erst mit Corona ungerecht geworden. Würde man eine Karte des Einkommens oder des Ressourcenverbrauchs daneben stellen, würden sich viele Regionen überlappen.

Jenseits aller Moraldebatten gibt es einen eigennützigen Grund, solidarisch zu sein. Wir sind erst sicher, wenn alle sicher sind. Menschen werden reisen und das Virus verschleppen. Zugleich steigt das Risiko von Mutationen, gegen die Vakzine womöglich nicht wirken.

Ein Marshallplan zur Verteilung von Impfstoffen ist im Ansatz an US-Präsident Trump gescheitert. An der „America-first“-Haltung hat sich unter Biden wenig geändert, angefangen beim Export von Ausgangsstoffen für die Produktion. Eine Aussetzung des Patentschutzes wurde erst in Erwägung gezogen und ein weltweiter Impfplan erst jetzt in Angriff genommen, als die reichen Länder versorgt waren.

Es lohnt sich, auf die ostafrikanische Inselgruppe der Seychellen zu schauen. Sie fällt auf der Karte auf, weil sie mit einer Impfquote von 67 Prozent weltweit Spitze ist – und dort zuletzt die Inzidenz gestiegen ist. Der Weg zur Herdenimmunität ist lang und das Virus längst nicht fertig mit der Welt.

